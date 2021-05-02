Маліновський продовжив серію результативних виступів в чемпіонаті Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У матчі 34-го туру італійської Серії А представник збірної України Руслан Маліновський відзначився ассистом у грі із “Сассуоло”, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
Під час першого взяття воріт “Сассуоло” на 32 хвилині Маліновський одним дотиком закинув м’яч на хід Госенсу, який вразив сітку воріт супротивника.
У другому таймі на 52-й хвилині Берарді забив м’яч у відповідь. Бергамці мали шанс вирвати три очки, але Луїс Мюріель не зміг переграти воротаря з 11-метрової позначки — 1:1.
Примітно, що “Аталанта” з 23 хвилини грала у меншості — вилучення отримав Голліні.
Після цієї нічиєї “Аталанта” набрала 69 очок і наздогнала “Мілан”. Команди ділять другу і третю сходинки та випереджають “Наполі” на два бали, “Ювентус” на три, “Лаціо” на п’ять пунктів. Проте “Ювентус” та “Лаціо” мають по грі в запасі.
Доповнення
Ця результативна передача стала для Маліновського 10-ю в сезоні Серії А. Він наздогнав лідера чемпіонату Мілінковіча-Савіча із “Лаціо”.
Нагадаємо
Маліновський вдруге поспіль відзначився голом в Серії А.