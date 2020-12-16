Малиновский помог "Аталанте" отобрать очки у действующего чемпиона Италии

Непревзойденным голом на исходе получаса игры отличился Федерико Кьеза, который получил мяч возле штрафной “Аталанты”, сместился в сторону и пробил в цель.

Выровнять положение бергамцям удалось на 57 минуте — Фройлер пробил под крестовину ворот Щесны. На 61 минуте Криштиану Роналду не смог отличиться, ведь вратарь Голлини парировал мяч — 1:1.

Русна Малиновский провел на поле 71 минуту и был заменен.

Добавим, имея в активе 18 баллов, бергамци занимают восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.