Малиновский помог "Аталанте" отобрать очки у действующего чемпиона Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В рамках 12-го тура итальянской Серии А “Аталанта” полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского в Турине встречалась с местным “Ювентусом”, передает УНН.
Непревзойденным голом на исходе получаса игры отличился Федерико Кьеза, который получил мяч возле штрафной “Аталанты”, сместился в сторону и пробил в цель.
Выровнять положение бергамцям удалось на 57 минуте — Фройлер пробил под крестовину ворот Щесны. На 61 минуте Криштиану Роналду не смог отличиться, ведь вратарь Голлини парировал мяч — 1:1.
Русна Малиновский провел на поле 71 минуту и был заменен.
Добавим, имея в активе 18 баллов, бергамци занимают восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.