Маліновський допоміг "Аталанті" відібрати очки у чинного чемпіона Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У рамках 12-го туру італійської Серії А “Аталанта” півзахисника національної збірної України Руслана Маліновського в Турині зустрічалася з місцевим “Ювентусом”, передає УНН.
Неперевершеним голом наприкінці півгодини гри відзначився Федеріко Кьєза, який отримав м’яч біля штрафного “Аталанти”, змістився вбік та пробив у ціль.
Вирівняти становище бергамцям вдалося на 57 хвилині — Фройлер пробив під хрестовину воріт Щесни. На 61 хвилині Кріштіану Роналду не зміг відзначитися, адже воротар Голліні парирував м’яч — 1:1.
Русна Маліновський провів на полі 71 хвилину і був замінений.
Додамо, маючи в активі 18 балів, бергамці посідають восьму сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Італії.