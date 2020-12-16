Маліновський допоміг "Аталанті" відібрати очки у чинного чемпіона Італії

Неперевершеним голом наприкінці півгодини гри відзначився Федеріко Кьєза, який отримав м’яч біля штрафного “Аталанти”, змістився вбік та пробив у ціль.

Вирівняти становище бергамцям вдалося на 57 хвилині — Фройлер пробив під хрестовину воріт Щесни. На 61 хвилині Кріштіану Роналду не зміг відзначитися, адже воротар Голліні парирував м’яч — 1:1.

Русна Маліновський провів на полі 71 хвилину і був замінений.

Додамо, маючи в активі 18 балів, бергамці посідають восьму сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Італії.