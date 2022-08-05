Имели более 600 обменников: НБУ аннулировал лицензии четырем финкомпаниям
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Национальный банк Украины аннулировал лицензии четырем финансовым компаниям за нарушение требований валютного законодательства. У них было более 600 пунктов обмена валют. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Детали
Речь идет о финансовых компаниях "Константа М", "ДСД Финанс", "24 онлайн" и "Финансовая гарантия".
"Аннулированы лицензии за нарушение требований валютного законодательства. Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют", – отметили в НБУ.
Кроме того, две компании – "Финовис" и "24 Онлайн" – оштрафованы.
"Размер штрафа составляет 151 000 грн к каждому учреждению за выявленные нарушения Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения" и Закона Украины "О валюте и валютных операциях". Также к этим двум финансовым компаниям применены письменные оговорки", – говорится в сообщении.
Добавим
Для минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны регулятор ужесточил требования к небанковским финансовым учреждениям. В частности, теперь информацию о курсе валют запрещено выставлять на табло.
По состоянию на 4 августа 2022 года Нацбанк провел 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финансовых учреждений.