Имели более 600 обменников: НБУ аннулировал лицензии четырем финкомпаниям

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Национальный банк Украины аннулировал лицензии четырем финансовым компаниям за нарушение требований валютного законодательства. У них было более 600 пунктов обмена валют. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Детали

Речь идет о финансовых компаниях "Константа М", "ДСД Финанс", "24 онлайн" и "Финансовая гарантия".

"Аннулированы лицензии за нарушение требований валютного законодательства. Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют", – отметили в НБУ.

Кроме того, две компании – "Финовис" и "24 Онлайн" – оштрафованы.

"Размер штрафа составляет 151 000 грн к каждому учреждению за выявленные нарушения Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения" и Закона Украины "О валюте и валютных операциях". Также к этим двум финансовым компаниям применены письменные оговорки", – говорится в сообщении.

Добавим

Для минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны регулятор ужесточил требования к небанковским финансовым учреждениям. В частности, теперь информацию о курсе валют запрещено выставлять на табло.

По состоянию на 4 августа 2022 года Нацбанк провел 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финансовых учреждений.

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