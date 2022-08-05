Мали понад 600 обмінників: НБУ анулював ліцензії чотирьом фінкомпаніям

Деталі

Йдеться про фінансові компанії "Константа М", "ДСД Фінанс", "24 онлайн" та "Фінансова гарантія".

"Анульовано ліцензії за порушення вимог валютного законодавства. Ці компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют та мають понад 600 пунктів обміну валют", – зазначили в НБУ.

Окрім того, дві компанії – "Фіновіс" та "24 Онлайн" – оштрафовано.

"Розмір штрафу становить 151 000 грн до кожної установи за виявлені порушення Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та Закону України "Про валюту і валютні операції". Також до цих двох фінансових компаній застосовані письмові застереження", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Для мінімізації спекуляцій на валютному ринку в умовах війни регулятор посилив вимоги до небанківських фінансових установ. Зокрема, тепер інформацію про курс валют заборонено виставляти на табло.

Станом на 4 серпня 2022 року Нацбанк здійснив 40 перевірок структурних підрозділів 15 небанківських фінансових установ.