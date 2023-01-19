Мали получило новую партию боевых самолетов и вертолетов из россии

Детали

Агентство AFP насчитало восемь самолетов и два вертолета на церемонии, на которой присутствовали посол россии игорь громыко и глава малийской хунты полковник Ассими Гойта.

На церемонии нынешний главнокомандующий ВВС Мали генерал Алу Бой Диарра приветствовал последние поставки как последний этап беспрецедентной модернизации вооруженных сил страны.

Военные Мали заявили, что в состав поставки входили штурмовики Су-25, предназначенные для поддержки наземных войск и чешский Albatros L-39.

Бамако также получил Ми-8, российский транспортный вертолет советской разработки, который помимо перевозки войск и техники может быть оснащен вооружением для защиты наземных войск.

Дополнение

Это последняя из серии аналогичных российских поставок военной техники, состоявшихся в марте и августе 2022 года.

Эта западноафриканская страна с 2012 года борется с джихадистскими повстанцами, а также с политическим и гуманитарным кризисом.

После того, как полковники, которые сейчас находятся у власти, устроили переворот в 2020 году, отношения с бывшей колониальной правительницей - Францией быстро испортились, и россия вмешалась.

Многочисленные источники говорят, что хунта начала вводить военизированные формирования из российской группы Вагнера с конца 2021 года, что вызвало критику со стороны нескольких стран.

Военные правители отвергли обвинения, заявив, что это просто возродило давние связи с россией и ее армией.