Малі отримало нову партію бойових літаків та гелікоптерів з росії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Військові правителі Малі в четвер отримали ще більше військових літаків та гелікоптерів з росії, зазначив кореспондент AFP, що стало останньою із серії поставок від її нового головного військового та політичного союзника, пише УНН.
Деталі
Агентство AFP нарахувало вісім літаків та два вертольоти на церемонії, на якій були присутні посол росії ігор громико та голова малійської хунти полковник Ассімі Гойта.
На церемонії нинішній головнокомандувач ВПС Малі генерал Алу Бой Діарра привітав останні постачання як останній етап безпрецедентної модернізації збройних сил країни.
Військові Малі заявили, що до складу постачання входили штурмовики Су-25, призначені для підтримки наземних військ та чеський Albatros L-39.
Бамако також отримав Мі-8, російський транспортний вертоліт радянської розробки, який крім перевезення військ і техніки може бути оснащений озброєнням для захисту наземних військ.
Доповнення
Це остання із серії аналогічних російських поставок військової техніки, що відбулись у березні та серпні 2022 року.
Ця західноафриканська країна з 2012 року бореться з джихадистськими повстанцями, а також з політичною та гуманітарною кризою.
Після того, як полковники, які зараз перебувають при владі, влаштували переворот у 2020 році, відносини з колишньою колоніальною правителькою - Францією швидко зіпсувалися, і росія втрутилася.
Численні джерела говорять, що хунта почала вводити воєнізовані формування з російської групи Вагнера з кінця 2021 року, що викликало критику з боку кількох країн.
Військові правителі відкинули звинувачення, заявивши, що це просто відродило давні зв'язки з росією та її армією.