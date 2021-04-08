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Маленькие правила употребления величественного напитка: эксперты рассказали, как раскрыть вкус коньяка

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Коньяк — это один из тех напитков, требующих для наилучшего раскрытия своего вкуса особых правил и ритуалов. О том, каким образом можно раскрыть “янтарную душу” коньяка, УНН рассказали эксперты коньячного бренда LIONEL.

Да, именно французы ввели дегустацию коньяка в ранг искусства.

Цитата

“Это дигестив, который подают только в конце вечера. По традиции, сначала выпивают чашку кофе, затем бокал коньяка, после чего закуривают сигару. Французской все три слова „café, сognac, cigare“ начинаются с одной буквы. Такой порядок дегустации называют правилом трех С. Иногда компанию может дополнять четвертая С — шоколад”, — рассказывают эксперты LIONEL.

Детали дегустации

Чтобы лучше почувствовать аромат бокала с коньяком, в LIONEL советуют подогреть его в ладонях: так напиток достигнет идеальной температуры 20 градусов.

“Тепло человеческого тела — единственный принятый способ подогрева, высокая температура провоцирует быстрое испарение спиртов и только вредит королю всех напитков”, — отметили эксперты.

А во Франции — на родине коньяка — подают иногда коньяк с несколькими кусочками льда, хорошо подходит для молодого напитка. Лед подчеркивает тонкие оттенки букета ароматов и позволяет лучше раскрыть вкус.

Коньяк в кулинарии

“Напиток еще и идеальный помощник в кулинарии, так как прекрасно подчеркивает вкус других продуктов. Коньяк добавляют в соусы и маринады, а в тесте он заставит кекс просто таять во рту. Поэтому у профессионального повара всегда найдется бутылка хорошего коньяка”, — заключают эксперты LIONEL.

Дополнение

Напомним, что на полках магазинов появился коньяк украинского производства в необычной бутылке — коньячного бокала. У производителя необычного коньяка LIONEL — ликеро-водочном заводе Prime — подчеркивают, что такую форма бутылки они выбрали для того, чтобы лучше выразить сущность напитка.

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