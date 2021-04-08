Маленькі правила вживання величного напою: експерти розповіли, як розкрити смак коньяку

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 • 44461 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Коньяк — це один із тих напоїв, який потребує для якнайкращого розкриття свого смаку особливих правил і ритуалів. Про те, яким чином можна розкрити “бурштинову душу” коньяку, УНН розповіли експерти коньячного бренду LIONEL.

Так, саме французи ввели дегустацію коньяку в ранг мистецтва.

Цитата

“Це дигестив, який подають лише наприкінці вечора. За традицією, спочатку випивають чашку кави, потім келих коньяку, після чого закурюють сигару. Французькою усі три слова „café, сognac, cigare“ починаються з однією літери. Такий порядок дегустації називають правилом трьох С. Іноді компанію може доповняти четверта С — шоколад”, — розповідають експерти LIONEL.

Деталі дегустації

Щоб найкраще відчути аромат келиха з коньяком, у LIONEL радять підігріти його у долонях: так напій досягне ідеальної температури 20 градусів.

“Тепло людського тіла — єдиний прийнятий спосіб підігрівання, вища температура провокує швидке випаровування спиртів і тільки шкодить королю всіх напоїв”, — відзначили експерти.

А у Франції — на батьківщині коньяку — подають часом коньяк із кількома шматочками льоду, що гарно підходить для молодого напою. Лід підкреслює тонкі відтінки букету ароматів і дозволяє краще розкрити смак.

Коньяк у кулінарії

“Напій ще й ідеальний помічник у кулінарії, бо чудово підкреслює смак інших продуктів. Коньяк додають у соуси та маринади, а у тісті він змусить кекс просто танути у роті. Тож у професійного кухаря завжди знайдеться пляшка хорошого коньяку”, — підсумовують експерти LIONEL.

Доповнення

Нагадаємо, що на полицях магазинів з’явився коньяк українського виробництва у незвичній пляшці — коньячного келиха. У виробника незвичного коньяку LIONEL — лікеро-горілчаному заводі Prime — підкреслюють, що таку форму пляшки вони обрали для того, щоб якнайкраще висловити сутність напою.

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