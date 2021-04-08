Маленькі правила вживання величного напою: експерти розповіли, як розкрити смак коньяку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Коньяк — це один із тих напоїв, який потребує для якнайкращого розкриття свого смаку особливих правил і ритуалів. Про те, яким чином можна розкрити “бурштинову душу” коньяку, УНН розповіли експерти коньячного бренду LIONEL.
Так, саме французи ввели дегустацію коньяку в ранг мистецтва.
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“Це дигестив, який подають лише наприкінці вечора. За традицією, спочатку випивають чашку кави, потім келих коньяку, після чого закурюють сигару. Французькою усі три слова „café, сognac, cigare“ починаються з однією літери. Такий порядок дегустації називають правилом трьох С. Іноді компанію може доповняти четверта С — шоколад”, — розповідають експерти LIONEL.
Деталі дегустації
Щоб найкраще відчути аромат келиха з коньяком, у LIONEL радять підігріти його у долонях: так напій досягне ідеальної температури 20 градусів.
“Тепло людського тіла — єдиний прийнятий спосіб підігрівання, вища температура провокує швидке випаровування спиртів і тільки шкодить королю всіх напоїв”, — відзначили експерти.
А у Франції — на батьківщині коньяку — подають часом коньяк із кількома шматочками льоду, що гарно підходить для молодого напою. Лід підкреслює тонкі відтінки букету ароматів і дозволяє краще розкрити смак.
Коньяк у кулінарії
“Напій ще й ідеальний помічник у кулінарії, бо чудово підкреслює смак інших продуктів. Коньяк додають у соуси та маринади, а у тісті він змусить кекс просто танути у роті. Тож у професійного кухаря завжди знайдеться пляшка хорошого коньяку”, — підсумовують експерти LIONEL.
Доповнення
Нагадаємо, що на полицях магазинів з’явився коньяк українського виробництва у незвичній пляшці — коньячного келиха. У виробника незвичного коньяку LIONEL — лікеро-горілчаному заводі Prime — підкреслюють, що таку форму пляшки вони обрали для того, щоб якнайкраще висловити сутність напою.