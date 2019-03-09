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Малайзийца приговорили к 10 годам за оскорбления ислама в соцсетях

Малайзийца приговорили к 10 годам за оскорбления ислама в соцсетях

Киев  •  УНН

 • 13840 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. В Малайзии пользователя соцсетей приговорили к 10 годам тюрьмы за оскорбительные высказывания против ислама и его пророка Мухаммеда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Против пользователя соцсети выдвинули 10 обвинений в оскорбительных комментариев против религии большинства населения страны, в которой недавно возросло напряжение на расовой и религиозной почве.

Подозреваемый признал себя виновным по всем обвинениям, за каждое из которых предусмотрено наказание до 1 года лишения свободы или штраф более 12 тыс. долларов.

Также подозрения выдвинули против трех других пользователей соцсетей. Один из них признался - его будут судить на следующей неделе. Двое других отказались признавать себя виновными.

Всех четырех будут судить за подстрекательство к расовой ненависти и злоупотребления соцсетями.

Полиция страны советует населению не провоцировать религиозные или национальные распри в интернете. Также за отслеживание нападок на доминирующую религию взялось Министерство по делам ислама - оно будет просматривать соц-сети на предмет оскорблений в сторону пророка Мухаммеда.

Сейчас полиция Малайзии обещает безжалостно наказывать любые акты оскорбления религиозных чувств.

Напомним, в Малайзии в конце января принял присягу новый король Тенгку Абдулла после отречения предыдущего короля Мухаммада V. Тенгку Абдулла стал 16-м королем страны.

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