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Малайзійця засудили до 10 років за образу ісламу в соцмережах

Малайзійця засудили до 10 років за образу ісламу в соцмережах

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. У Малайзії користувача соцмереж засудили до 10 років в'язниці за образливі вислову в сторону ісламу та його пророка Мухаммеда. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Проти користувача соцмережі висунули 10 обвинувачень в образливих дописах проти релігії більшості населення країни, в якій нещодавно зросло напруження на расовому та релігійному ґгрунті.

Підозрюваний визнав себе винним по всім обвинуваченням, за кожне з яких передбачено покарання до 1 року позбавлення волі або штраф більше 12 тис. доларів.

Також підозри висунули проти трьох інших користувачів соцмереж. Один з них зізнався - його судитимуть наступного тижня. Двоє інших відмовились визнавати себе винними.

Усіх чотирьох судитимуть за підбурювання до расової ненависті та зловживання соцмережами.

Поліція країни радить населенню не провокувати релігійні чи національні чвари в інтернеті. Також за відслідковування нападок на домінуючу релігію взялсоь Міністерство у справах ісламу - воно продивлятиметься соцмережі на предмет образ в сторону пророка Мухаммеда.

Наразі поліція Малайзії обіцяє безжально карати будь-які акти образ релігійних почуттів.

Нагадаємо, у Малайзії в кінці січня склав присягу новий король Тенгку Абдулла після зречення попереднього короля Мухаммада V. Тенгку Абдулла став 16-м королем країни. 

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