Малайзийский суд освободил подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Гражданку Индонезии, которую обвиняли в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Нама, сегодня отпустили на свободу. Суд в Малайзии, тянувшийся с 2017 года, отказался от обвинений против Айши Сити, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Айшу Сити и гражданку Вьетнама Доана Тхи Хуонг обвиняли в политическом убийстве сводного брата северокорейского лидера с помощью нервно-паралитического вещества VX в аэропорту Куала Лумпур два года назад.
Адвокат Сити обратился в суд с призывом освободить и Хуонг, поскольку, по его словам, обе женщины были пешками в северокорейском политическом убийстве. Сити и Хуонг убеждены, что принимали участие в розыгрыше, который оказался роковым.
Как сообщал УНН, США обвинили Россию в содействии в убийстве брата Ким Чен Ына.
Напомним, Ким Чен Нама убили 13 февраля 2017 года с помощью большой дозы нервно-паралитического токсина VX. Суд в Куала-Лумпуре предъявил двум женщинам - 25-летней гражданке Индонезии и 28-летней гражданке Вьетнама - обвинение в убийстве.
По данным южнокорейских спецслужб, преступление было организовано двумя министерствами КНДР: государственной безопасности и иностранных дел.
Со своей стороны Пхеньян обвинил в организации убийства Сеул и Вашингтон. В рамках расследования убийства в Малайзии были задержаны также двое граждан КНДР.
Однако доказательств против одного из них оказалось недостаточно и его депортировали на родину. 16 марта 2017 года стало известно, что Интерпол объявил в розыск четырех граждан КНДР, подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама.