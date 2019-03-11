Малайзійський суд звільнив підозрювану у вбивстві брата Кім Чен Ина

КИЇВ. 11 березня. УНН. Громадянку Індонезії, яку звинувачували у вбивстві брата лідера КНДР Кім Чен Нама, сьогодні відпустили на волю. Суд у Малайзії, що тягнувся з 2017 року, відмовився від обвинувачень проти Айши Сіті, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.