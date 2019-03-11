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Малайзійський суд звільнив підозрювану у вбивстві брата Кім Чен Ина

Малайзійський суд звільнив підозрювану у вбивстві брата Кім Чен Ина

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Громадянку Індонезії, яку звинувачували у вбивстві брата лідера КНДР Кім Чен Нама, сьогодні відпустили на волю. Суд у Малайзії, що тягнувся з 2017 року, відмовився від обвинувачень проти Айши Сіті, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Айшу Сіті та громадянку в'єтнаму Доана Тхі Хуонг звинувачували у політичному вбивстві зведеного брата північнокорейського лідера за допомогою нервово-паралітичної речовини VX в аеропорті Куала Лумпур два роки тому.

Адвокат Сіті звернувся до суду із закликом звільнити й Хуонг, оскільки, за його словами, обидві жінки були пішаками у північнокорейському політичному вбивстві. Сіті та Хуонг переконані, що брали участь у розіграші, який виявився фатальним.

Як повідомляв УНН, США звинуватили Росію в сприянні у вбивстві брата Кім Чен Ина

Нагадаємо, Кім Чен Нама вбили 13 лютого 2017 року за допомогою великої дози нервово-паралітичного токсину VX. Суд в Куала-Лумпурі пред'явив двом жінкам - 25-річній громадянці Індонезії та 28-річній громадянці В'єтнаму - звинувачення у вбивстві.

За даними південнокорейських спецслужб, злочин було організовано двома міністерствами КНДР: державної безпеки і закордонних справ. Зі свого боку Пхеньян звинуватив у організації вбивства Сеул і Вашингтон.

В рамках розслідування вбивства в Малайзії були затримані також двоє громадян КНДР. Однак доказів проти одного з них виявилося недостатньо і його депортували на батьківщину.

16 березня 2017 року стало відомо, що Інтерпол оголосив у розшук чотирьох громадян КНДР, підозрюваних у вбивстві Кім Чен Нама.

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