Малайзия отказалась от участия во Франкфуртской книжной ярмарке из-за произраильской позиции организаторов

Детали

Решение Малайзии не участвовать в крупнейшей в мире выставке книг, произошло после того, как литературная ассоциация Литпром заявила, что отложит церемонию награждения романа палестинского автора на мероприятии после смертоносной атаки боевиков 7 октября ХАМАС в Израиле.

Организатор ярмарки также сообщил в Facebook, что сделает еврейские и израильские голоса «особенно заметными» на нынешнем издании.

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«Министерство не пойдет на компромисс с насилием Израиля в Палестине, которое явно нарушает международные законы и права человека», — говорится в заявлении Министерства образования Малайзии вечером в понедельник.

В Малайзии добавили, что решение соответствует позиции правительства о солидарности и полной поддержке Палестины.

Дополнение

Малайзия, в которой преобладают мусульмане, в течение длительного времени поддерживает палестинское дело, а премьер-министр Анвар Ибрагим заявил на этой неделе, что не согласен с давлением Запада относительно осуждения ХАМАС.

После телефонного разговора с лидером ХАМАС Исмаилом Хание премьер-министр Малайзии призвал к немедленному прекращению бомбардировок в Газе и установлению гуманитарного коридора.

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