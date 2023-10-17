Малайзія відмовилася від участі у Франкфуртському книжковому ярмарку через проізраїльську позицію організаторів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Міністерство освіти Малайзії відмовилося від участі у цьогорічному Франкфуртському книжковому ярмарку, звинувативши організаторів у проізраїльській позиції на тлі глобальних розбіжностей через конфлікт між ізраїльськими та палестинськими силами. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Рішення Малайзії не брати участі у найбільшій у світі виставці книг, відбулося після того, як літературна асоціація Літпром заявила, що відкладе церемонію нагородження роману палестинського автора на заході після смертоносної атаки бойовиків 7 жовтня ХАМАС в Ізраїлі.
Організатор ярмарку також повідомив у Facebook, що зробить єврейські та ізраїльські голоси «особливо помітними» на цьогорічному виданні.
Цитата
«Міністерство не піде на компроміс із насильством Ізраїлю в Палестині, яке явно порушує міжнародні закони та права людини», — йдеться в заяві міністерства освіти Малайзії ввечері в понеділок.
У Малайзії додали, що рішення відповідає позиції уряду про солідарність і повну підтримку Палестини.
Доповнення
Малайзія, у якій переважають мусульмани, протягом тривалого часу підтримує палестинську справу, а прем’єр-міністр Анвар Ібрагім заявив цього тижня, що не згоден із тиском Заходу щодо засудження ХАМАС.
Після телефонної розмови з лідером ХАМАС Ісмаїлом Ханіє прем’єр Малайзії закликав до негайного припинення бомбардувань у Газі та встановлення гуманітарного коридору.
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