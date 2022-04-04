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Макрон заявил о необходимости новых санкций против рф после убийств в Буче

Киев • УНН

 • 114804 просмотра

КИЕВ. 4 аарта УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нужен новый раунд санкций против россии в связи с убийством мирных граждан в Буче. Он добавил, что есть явные признаки ответственности российских военных за ситуацию в украинском городе, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Макрон заявил о необходимости новых санкций против рф после убийств в Буче

Цитата

“Есть очень четкие подсказки, указывающие на военные преступления. Более или менее установлено, что ответственность (за убийства в Буче) несет российская армия", — сказал он.

"То, что произошло в Буче, требует нового раунда санкций и очень четких мер”, - подчеркнул Макрон.

Детали

Макрон отметил, что новые санкции должны быть направлены на уголь и нефть.

Экономика рф, пишет агентство, переживает тяжелейший кризис со времен распада Советского Союза в 1991 году после того, как Соединенные Штаты и их союзники ввели санкции из-за полномасштабного вторжения путина в Украину.

Дополнение

В воскресенье, 3 апреля, россия отрицала, что ее войска ответственны за гибель мирных жителей в городе Буча, и заявила, что Украина “устроила спектакль для западных СМИ”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Евросовета запустил хештег "Бучанская резня” и анонсировал новые санкции против россии

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