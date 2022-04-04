Макрон заявил о необходимости новых санкций против рф после убийств в Буче
Киев • УНН
КИЕВ. 4 аарта УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нужен новый раунд санкций против россии в связи с убийством мирных граждан в Буче. Он добавил, что есть явные признаки ответственности российских военных за ситуацию в украинском городе, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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“Есть очень четкие подсказки, указывающие на военные преступления. Более или менее установлено, что ответственность (за убийства в Буче) несет российская армия", — сказал он.
"То, что произошло в Буче, требует нового раунда санкций и очень четких мер”, - подчеркнул Макрон.
Детали
Макрон отметил, что новые санкции должны быть направлены на уголь и нефть.
Экономика рф, пишет агентство, переживает тяжелейший кризис со времен распада Советского Союза в 1991 году после того, как Соединенные Штаты и их союзники ввели санкции из-за полномасштабного вторжения путина в Украину.
Дополнение
В воскресенье, 3 апреля, россия отрицала, что ее войска ответственны за гибель мирных жителей в городе Буча, и заявила, что Украина “устроила спектакль для западных СМИ”.
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