Макрон заявив про необхідність нових санкцій проти рф після вбивств у Бучі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що потрібен новий раунд санкцій проти росії у зв’язку з вбивством мирних громадян у Бучі. Він додав, що є явні ознаки відповідальності російських військових за ситуацію в українському місті, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Цитата
“Є дуже чіткі підказки, які вказують на військові злочини. Більш-менш встановлено, що відповідальність (за вбивства в Бучі) несе російська армія", — сказав він.
"Те, що сталося в Бучі, вимагає нового раунду санкцій і дуже чітких заходів”, - наголосив Макрон.
Деталі
Макрон зауважив, що нові санкції мають бути спрямовані на вугілля та нафту.
Економіка рф, пише агентство, переживає найтяжчу кризу з часів розпаду Радянського Союзу в 1991 році після того, як Сполучені Штати та їхні союзники запровадили санкції через повномасштабне вторгнення путіна в Україну.
Доповнення
У неділю, 3 квітня, росія заперечила, що її війська відповідальні за загибель мирних жителів у місті Буча, і заявила, що Україна “влаштувала виставу для західних ЗМІ”.
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