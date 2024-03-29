Макрон заявил, при каких условиях Путина пригласят на G20

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  141583 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  111598 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  114021 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  145912 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  141401 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  144090 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152596 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127375 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  140069 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126706 просмотра

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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  529006 просмотра

Макрон заявил, при каких условиях Путина пригласят на G20

Путин может быть приглашен на саммит "Большой двадцатки" в Бразилии в ноябре только в том случае, если на это согласятся все страны-участницы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Война •   •  22509 просмотра
Макрон заявил, при каких условиях Путина пригласят на G20

29 марта: Международный день русалки, День рождения Кока-колы, День рождения Кока-колы

Сегодня отмечается Международный день русалок, чествующий мифических морских существ, которые веками захватывали человеческое воображение.

УНН Lite •   •  20037 просмотра
29 марта: Международный день русалки, День рождения Кока-колы, День рождения Кока-колы

Bloomberg: США и Великобритания отслеживают 20 миллиардов долларов криптовалютных переводов в Россию

США и Великобритания расследуют более 20 миллиардов долларов криптовалютных переводов в Россию через российскую биржу Garantex с помощью Tether, подозревая в содействии финансовым преступлениям и незаконных переводах.

Война •   •  27800 просмотра
Bloomberg: США и Великобритания отслеживают 20 миллиардов долларов криптовалютных переводов в Россию

На Франковщине раздаются взрывы

На Ивано-Франковщине слышны звуки взрывов. Взрывы были слышны во многих регионах Украины, в том числе в Ивано-Франковске, Днепре, Львове, Хмельницком, Черкассах и Киевщине во время ночной атаки с ракетными пусками со стороны противника.

Война •   •  27379 просмотра
На Франковщине раздаются взрывы

В Хмельницкой области слышны звуки взрывов

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, в области воздушная тревога. Воздушные Сили предупредили о пусках вражеских ракет, в том числе "Кинжалов".

Общество •   •  32007 просмотра
В Хмельницкой области слышны звуки взрывов

США сделали еще один шаг, чтобы остановить производство оружия в России

США попросили американские компании прекратить поставки товаров более чем 600 иностранным клиентам из-за опасений, что эти товары могут быть перенаправлены в Россию для использования в войне в Украине.

Война •   •  31037 просмотра
США сделали еще один шаг, чтобы остановить производство оружия в России

В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы, в регионе и по всей стране объявлена воздушная тревога из-за запуска ракет со стороны противника, включая "Кинжалы".

Война •   •  33339 просмотра
В Днепре прогремели взрывы

Против поставщика запчастей Boeing открыли дело против поставщика запчастей Boeing

Генеральный прокурор штата Техас расследует деятельность поставщика Boeing - компании Spirit AeroSystems Holdings Inc. - в связи с периодическими проблемами с запасными частями, поставляемыми для Boeing.

Криминал и ЧП •   •  30070 просмотра
Против поставщика запчастей Boeing открыли дело против поставщика запчастей Boeing

Гарвард удалит переплет, сделанный из человеческой кожи, из книги 1800-х годов

Гарвард удалит переплет из кожи человека из книги 19-го века из-за этических проблем, связанных с ее происхождением от умершего пациента, который не дал на это согласия.

Общество •   •  29022 просмотра
Гарвард удалит переплет, сделанный из человеческой кожи, из книги 1800-х годов

Стало известно, где продвинулся враг: DeepState обновил карту

DeepState сообщил, что враг продвинулся вперед в Новомихайловке Донецкой области, а также обновил карту боевых действий, уточнив район Орловки и Крынки в Херсонской области.

Война •   •  30481 просмотра
Стало известно, где продвинулся враг: DeepState обновил карту