Макрон заявил, при каких условиях Путина пригласят на G20

Президент России Владимир Путин может быть приглашен на саммит G20, который состоится в Бразилии в ноябре, только при условии, что с этим будут согласны все страны, участвующие в этом мероприятии. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг, 28 марта, находясь с визитом в Бразилии во время пресс-конференции. Об этом пишет DW, передает УНН.

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По словам Макрона, смысл объединения двадцатки промышленно развитых стран заключается в том, чтобы обязательно был достигнут консенсус с другими 19 странами, это будет задачей бразильской дипломатии.

Большая двадцатка обязана действовать, служа делу мира и общим интересам подчеркнул глава французского государства.

По мнению Макрона назначенная встреча может принести пользу и ее стоит проводить.

Если она не принесет пользы и приведет к раздору, ее не следует проводить сказал Макрон.

Он напомнил, что отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7 во Франции в августе 2019 года именно из-за отсутствия единого мнения по этому поводу в "Группе семи", вместо этого организовав отдельную встречу с российским президентом.

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