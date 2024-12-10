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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Макрон сообщил, что назовет имя нового премьера в течение 48 часов - СМИ

Макрон сообщил, что назовет имя нового премьера в течение 48 часов - СМИ

Киев  •  УНН

 • 1178 просмотра

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Президент Франции провел двухчасовую встречу с лидерами политических партий в Елисейском дворце. Макрон пообещал назначить нового премьера и не распускать парламент до 2027 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря после двухчасовой встречи в Елисейском дворце с лидерами большинства политических партий пообещал назначить нового премьер-министра в течение следующих 48 часов. Об этом сообщает Le Monde, пишет УНН.

Детали

По данным издания, на встрече с руководителями парламентских партий Макрон пообещал не распускать Национальное собрание (нижнюю палату парламента) до истечения срока его полномочий в 2027 году.

Также он пообещал лидерам парламентских партий назначить премьера в течение двух суток. После этого премьер проведет с лидерами партий переговоры по формированию правительства.

Источник СМИ сообщил, что президент также отметил " единодушие политических сил больше не зависеть от "Национального объединения" - праворадикальной партии, лидером которой является Марин Ле Пен.

Напомним

4 декабря парламент Франции вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье 331 голосом. Это первый такой случай с 1962 года, и правительство Барнье стало самым коротким в истории Пятой республики.

Суть проблемы, из-за которой Правительство Мишеля Барнье,  потерпело поражение, заключается в законопроекте о финансировании социального обеспечения.

Трудности Барнье в продвижении бюджета на 2025 год в глубоко разделенном парламенте погрузили Францию во второй политический кризис за последние шесть месяцев.

С момента своего формирования в сентябре правительство меньшинства Барнье полагается на поддержку "Национального фронта" для своего выживания.

Бюджетный законопроект, призванный обуздать растущий государственный дефицит Франции за счет повышения налогов на 60 миллиардов евро (63 миллиарда долларов США) и сокращения расходов, мог означать конец этого шаткого баланса.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон на фоне отставки правительства Барнье заявил, что не собирается покинуть пост до истечения срока своих полномочий.

Макрон после встречи с Трампом и Зеленским: "давайте продолжать наши совместные усилия ради мира и безопасности"7 дек. 2024, 20:49 • 46567 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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