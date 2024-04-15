Макрон собирается попросить Си Цзиньпина помочь с олимпийским перемирием

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается попросить главу Китая Си Цзиньпина о помощи для олимпийского перемирия, на фоне войны рф против Украины и в других регионах, о чем сообщил в интервью BFMTV и RMC, пишет УНН.

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"Мы будем работать над олимпийским перемирием", - заверил Макрон, объявив, что "попросит" главу Китая Си Цзиньпина, с которым он должен встретиться, "помочь" ему в этом вопросе.

Макрон подтвердил, что Си будет в Париже "через несколько недель". По данным дипломатических источников, китайского лидера ожидают во Франции в начале мая, пишет Sky TG24.

Макрон заявил, что Франция сделает "все возможное" для достижения олимпийского перемирия