Макрон провел очередной телефонный разговор с путиным об Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным. Основной темой переговоров была Украина, пишет УНН.
Детали
Так, по данным кремля, Макрон выразил некие "озабоченности", на что путин заявил о "преступлениях" украинских "силовиков и националистов".
"Владимир Путин и Эммануэль Макрон также обсудили положение дел на переговорах российских и украинских представителей. В этом контексте были изложены принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договорённостей", - сказано в кремлевском заявлении.
При этом СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщают, что в разговоре Макрон сказал путину, что он "крайне обеспокоен" ситуацией в Мариуполе.
В частности французский лидер, как сообщается, выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что российские силы наносят удары по гражданским и невоенным объектам.
Сообщается, что диалог длился чуть более часа.
За последний месяц Макрон и путин разговаривали не менее дюжины раз.
Напомним
Накануне Макрон переговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам последнего, собеседники обсудили поддержку народа Украины в борьбе против российской агрессии, в том числе в оборонной сфере. Отдельное внимание было уделено продолжению мирного диалога.