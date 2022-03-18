Макрон провів чергову телефонну розмову з путіним про Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним. Основною темою переговорів була Україна, пише УНН.
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Так, за даними кремля, Макрон висловив якісь "заклопотаності", на що Путін заявив про "злочини" українських "силовиків і націоналістів".
"Володимир Путін і Еммануель Макрон також обговорили стан справ на переговорах російських і українських представників. У цьому контексті були викладені принципові підходи російської сторони до вироблення можливих домовленостей", - сказано в кремлівській заяві.
При цьому ЗМІ з посиланням на Єлисейський палац повідомляють, що в розмові Макрон сказав путіну, що він "вкрай стурбований" ситуацією в Маріуполі.
Зокрема французький лідер, як повідомляється, висловив стурбованість у зв'язку з повідомленнями про те, що російські сили завдають ударів по цивільних і невійськових об'єктах.
Повідомляється, що діалог тривав трохи більше години.
За останній місяць Макрон і Путін розмовляли не менше дюжини разів.
Нагадаємо
Напередодні Макрон переговорив з Президентом України Володимиром Зеленським. За словами останнього, співрозмовники обговорили підтримку народу України в боротьбі проти російської агресії, в тому числі в оборонній сфері. Окрему увагу було приділено продовженню мирного діалогу.