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Макрон прибыл в Пекин: на переговорах с Си Цзиньпином хочет продвигать большую дистанцию между Китаем и рф

Киев • УНН

 • 1177340 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в среду в Китай с трехдневным государственным визитом, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Китайская государственная телекомпания CGTN сообщила, что Макрон прибыл в Пекин. Это первая поездка Макрона в Китай с 2019 года.

На переговорах с главой китайского государства Си Цзиньпином Макрон хочет способствовать увеличению дистанции между Китаем и россией. "Китай - единственная страна, которая может иметь прямое и радикальное влияние на конфликт - в том или ином направлении", - заявили перед государственным визитом в Елисейском дворце.

В начале визита Макрон встретится с французами, проживающими в Пекине. Официальные встречи запланированы на четверг, в том числе трехсторонняя встреча с Си и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Макрона будут сопровождать более 50 предпринимателей, которым поручено укреплять франко-китайские экономические связи после пандемии коронавируса. Франция также надеется, что китайские туристы вернутся во Францию. До пандемии они привезли в страну около 3,5 млрд евро.

Напомним

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам разговора с Президетом Украины Владимиром Зеленским перед визитом в Китай указала, что Украина будет важной темой на встрече с главой КНР Си Цзиньпином и другими китайскими чиновниками.

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