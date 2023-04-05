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Макрон прибув до Пекіна: на переговорах з Сі Цзіньпіном хоче просувати більшу дистанцію між Китаєм та рф

Макрон прибув до Пекіна: на переговорах з Сі Цзіньпіном хоче просувати більшу дистанцію між Китаєм та рф

Київ • УНН

 • 1177342 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон прибув у середу до Китаю із триденним державним візитом, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Китайська державна телекомпанія CGTN повідомила, що Макрон прибув до Пекіна. Це перша поїздка Макрона до Китаю з 2019 року.

На переговорах із главою китайської держави Сі Цзіньпіном Макрон хоче сприяти збільшенню дистанції між Китаєм та росією. "Китай - єдина країна, яка може мати прямий і радикальний вплив на конфлікт - у тому чи іншому напрямі", - заявили перед державним візитом у Єлисейському палаці.

На початку візиту Макрон зустрінеться з французами, які проживають у Пекіні. Офіційні зустрічі заплановані на четвер, у тому числі тристороння зустріч із Сі та головою Єврокомісії ЄС Урсулою фон дер Ляєн.

Макрона супроводжуватимуть понад 50 підприємців, яким доручено зміцнювати франко-китайські економічні зв'язки після пандемії коронавірусу. Франція також сподівається, що китайські туристи повернуться до Франції. До пандемії вони привезли до країни близько 3,5 млрд євро.

Нагадаємо

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками розмови із Президетом України Володимиром Зеленським перед візитом до Китаю вказала, що Україна буде важливою темою на зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном та іншими китайськими високопосадовцями.

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