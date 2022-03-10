Макрон не видит возможным вступление Украины в ЕС из-за войны с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Отвечая незадолго до начала европейского саммита в Версале на вопросы журналистов о вступлении Украины в ЕС, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что он не поддерживает такое решение. Об этом сообщает BFM TV, пишет УНН.
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"Можем ли мы открывать процедуру присоединения с воюющей страной? Я так не думаю", — говорит Макрон.
Тем не менее он заявил, что хочет послать "сильный сигнал" трем странам – Украине, Грузии и Молдове, которые недавно подали заявки на членство.
Контекст
Президент Владимир Зеленский 28 февраля сообщил, что Украина обращается к Евросоюзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре.
На следующий день стало известно, что заявка – уже на рассмотрении.
Позже с подобными инициативами выступили Молдова и Грузия.