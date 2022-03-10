Макрон не бачить можливим вступ України до ЄС через війну з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Відповідаючи незадовго до початку європейського саміту у Версалі на запитання журналістів про вступ України до ЄС, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що він не підтримує таке рішення. Про це повідомляє BFM TV, пише УНН.
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"Чи можемо ми відкривати процедуру приєднання з воюючою країною? Я так не думаю", - говорить Макрон.
Проте він заявив, що хоче послати "сильний сигнал" трьом країнам - Україні, Грузії та Молдові, які нещодавно подали заявки на членство.
Контекст
Президент Володимир Зеленський 28 лютого повідомив, що Україна звертається до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.
Наступного дня стало відомо, що заявка - вже на розгляді.
Пізніше з подібними ініціативами виступили Молдова і Грузія.