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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Макрон не бачить можливим вступ України до ЄС через війну з Росією

Макрон не бачить можливим вступ України до ЄС через війну з Росією

Київ • УНН

 • 134772 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Відповідаючи незадовго до початку європейського саміту у Версалі на запитання журналістів про вступ України до ЄС, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що він не підтримує таке рішення. Про це повідомляє BFM TV, пише УНН.

Цитата

"Чи можемо ми відкривати процедуру приєднання з воюючою країною? Я так не думаю", - говорить Макрон.

Проте він заявив, що хоче послати "сильний сигнал" трьом країнам - Україні, Грузії та Молдові, які нещодавно подали заявки на членство.

Контекст

Президент Володимир Зеленський 28 лютого повідомив, що Україна звертається до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.

Наступного дня стало відомо, що заявка - вже на розгляді.

Пізніше з подібними ініціативами виступили Молдова і Грузія.

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