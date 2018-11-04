Макрон и Штайнмайер дали старт торжествам в честь 100-летия окончания Первой мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Франция и Германия совместно дали старт официальной программе мемориальных торжеств к столетию окончания Первой мировой войны (1914-1918). Президенты двух стран Эмманюэль Макрон и Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье вечером посетили в Страсбурге концерт оркестра городской Музыкальной академии, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службы президентов.
Как сообщили в Елисейском дворце, программа симфонического концерта “посвящена теме европейского мира”. Выступление музыкантов, исполнивших произведения Дебюсси и Бетховена, предварила краткая официальная церемония.
В понедельник французский лидер направится в расположенный в 120 км от Страсбурга Моранж, где в августе 1914 года произошло одно из первых крупных франко-германских военных столкновений Первой мировой, вошедшее в историю как Пограничное сражение. В нем погибли 5 тыс. и были ранены 15 тыс. человек.
Всего в ходе восьмидневной мемориальной программы Макрон посетит исторические места военных сражений на территории 11 департаментов Франции. В среду в Реймсе его будет сопровождать малийский коллега Ибрагим Бубакар Кейта. Вместе они отдадут дань памяти африканским стрелкам, входившим в состав французской армии. В пятницу глава государства вместе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй посетит места сражений на Сомме, где погибли сотни тысяч британцев.
В субботу Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель примут участие в мемориальной церемонии в Компьенском лесу в 80 км к северу от Парижа. Именно там на Поляне перемирия рано утром 11 ноября 1918 года было заключено соглашение, положившее конец более чем четырехлетним военным действиям. Оно вступило в силу в 11:00.
Исторический вагон французского маршала Фердинанда Фоша, где состоялось подписание этого акта, был сожжен в годы Второй мировой войны по приказу Гитлера. Теперь в Компьенском лесу установлен идентичный вагон этой же серии. Французские реставраторы восстановили его интерьеры.
LIVE l Concert de l'orchestre symphonique de l'Académie supérieure de Strasbourg sur la paix européenne. https://t.co/K7hRr48WW3— Élysée (@Elysee) 4 листопада 2018 р.