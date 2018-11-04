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Макрон і Штайнмаєр дали старт урочистостям на честь 100-річчя закінчення Першої світової війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Франція і Німеччина спільно дали старт офіційній програмі меморіальних урочистостей до сторіччя закінчення Першої світової війни (1914-1918). Президенти двох країн Емманюель Макрон і Франк-Вальтер Штайнмаєр в неділю ввечері відвідали в Страсбурзі концерт оркестру міської Музичної академії, повідомляє УНН з посиланням на прес-служби президентів.

Як повідомили в Єлисейському палаці, програма симфонічного концерту “присвячена темі європейського світу”. Виступу музикантів, які виконали твори Дебюссі і Бетховена, передувала коротка офіційна церемонія.

У понеділок французький лідер попрямує в розташований в 120 км від Страсбурга Моранж, де в серпні 1914 року відбулося одне з перших великих франко-німецьких військових зіткнень Першої світової, яке увійшло в історію як Прикордонна битва. У ньому загинули 5 тисяч і були поранені 15 тисяч чоловік.

Всього в ході восьмиденної меморіальної програми Макрон відвідає історичні місця військових битв на території 11 департаментів Франції. У середу в Реймсі його буде супроводжувати малійскій колега Ібрагім Бубакар Кейта. Разом вони віддадуть данину пам’яті африканським стрільцям, які входили до складу французької армії. У п’ятницю глава держави разом з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей відвідає місця боїв на Соммі, де загинули сотні тисяч британців.

У суботу Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель візьмуть участь у меморіальній церемонії в Комп’єнському лісі в 80 км на північ від Парижа. Саме там на Поляні перемир’я рано вранці 11 листопада 1918 року було укладено угоду, яка поклала кінець більш ніж чотирирічним військовим діям. Воно вступило в силу в 11:00.

Історичний вагон французького маршала Фердинанда Фоша, де відбулося підписання цього акту, був спалений в роки Другої світової війни за наказом Гітлера. Тепер в Комп’єнському лісі встановлено ідентичний вагон цієї ж серії. Французькі реставратори відновили його інтер’єри.

LIVE l Concert de l'orchestre symphonique de l'Académie supérieure de Strasbourg sur la paix européenne. https://t.co/K7hRr48WW3

— Élysée (@Elysee) 4 листопада 2018 р.

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