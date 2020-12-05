Макрон, хватит! Францию всколыхнула волна протестов и беспорядков, есть задержанные
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В ряде городов Франции сегодня прошли массовые протесты против полицейского насилия и законопроекта в сфере безопасности, ограничивающего возможности видеосъемки полицейских при исполнении ними служебных обязанностей, сообщает DW, передает УНН.
Отмечается, что к участию в демонстрациях призвали представители профсоюзов, организации, защищающие права журналистов и жертв насилия, а также правозащитники. Только в Париже на улицы вышли несколько тысяч человек. Аналогичные акции прошли в Лионе, Лилле, Тулузе и других французских городах.
В Париже шествие началось возле станции метро “Порт де Лила” в восточной части города и двинулось в сторону площади Республики. Активисты имели при себе плакаты с лозунгами “Макрон, хватит!”, “Закон о безопасности — нет, нет! Социальная справедливость — да, да!”," Франция — страна с правами для полицейских".
Вскоре начались беспорядки, во время которых протестующие подожгли несколько автомобилей и разбили десятки витрин. По данным полиции Парижа, во время протестов задержаны 42 человека.
Une barricade dressée avenue Gambetta face aux forces de l’ordre en tête de cortège contre la #Precarite et les #ViolencesPolicieres / #LoiSecuriteGlobale pic.twitter.com/ESqnY5MzOj— Thibault Izoret (@ TIM_7375) December 5, 2020
#Paris : un important cortège contre la # précarité et les #ViolencesPolicieres / #LoiSecuriteGlobale descend l’avenue Gambetta en direction de #Republique pic.twitter.com/HxyCQGk7bC— Thibault Izoret (@ TIM_7375) December 5, 2020
#Manifestation | A 20h00, 4⃣2⃣ individus ont été interpellés par les forces de l’ordre en marge de la manifestation parisienne.— Préfecture de Police (@prefpolice) December 5, 2020