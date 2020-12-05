Макрон, досить! Францію сколихнула хвиля протестів і безладів, є затримані

Зазначається, що до участі в демонстраціях закликали представники профспілок, організації, що захищають права журналістів і жертв насильства, а також правозахисники. Тільки в Парижі на вулиці вийшли кілька тисяч людей. Аналогічні акції пройшли в Ліоні, Ліллі, Тулузі і інших французьких містах.

У Парижі хода почалася біля станції метро “Порт-де-Ліла” в східній частині міста і рушило в сторону площі Республіки. Активісти мали при собі плакати з гаслами “Макрон, досить!”, “Закон про безпеку — ні, ні! Соціальна справедливість — так, так!”, “Франція — країна з правами для поліцейських”.

Незабаром почалися безлади, під час яких учасники протесту підпалили кілька автомобілів і розбили десятки вітрин. За даними поліції Парижу, під час протестів затримано 42 людини.

Une barricade dressée avenue Gambetta face aux forces de l'ordre en tête de cortège contre la #Precarite et les #ViolencesPolicieres / #LoiSecuriteGlobale pic.twitter.com/ESqnY5MzOj

#Paris : un important cortège contre la #précarité et les #ViolencesPolicieres / #LoiSecuriteGlobale descend l'avenue Gambetta en direction de #Republique pic.twitter.com/HxyCQGk7bC

#Manifestation | A 20h00, 4⃣2⃣ individus ont été interpellés par les forces de l'ordre en marge de la manifestation parisienne.