Макрон, досить! Францію сколихнула хвиля протестів і безладів, є затримані
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У ряді міст Франції сьогодні пройшли масові протести проти поліцейського насильства та законопроекту в сфері безпеки, що обмежує можливості відеозйомки поліцейських під час виконання ними службових обов’язків, повідомляє DW, передає УНН.
Зазначається, що до участі в демонстраціях закликали представники профспілок, організації, що захищають права журналістів і жертв насильства, а також правозахисники. Тільки в Парижі на вулиці вийшли кілька тисяч людей. Аналогічні акції пройшли в Ліоні, Ліллі, Тулузі і інших французьких містах.
У Парижі хода почалася біля станції метро “Порт-де-Ліла” в східній частині міста і рушило в сторону площі Республіки. Активісти мали при собі плакати з гаслами “Макрон, досить!”, “Закон про безпеку — ні, ні! Соціальна справедливість — так, так!”, “Франція — країна з правами для поліцейських”.
Незабаром почалися безлади, під час яких учасники протесту підпалили кілька автомобілів і розбили десятки вітрин. За даними поліції Парижу, під час протестів затримано 42 людини.
Une barricade dressée avenue Gambetta face aux forces de l'ordre en tête de cortège contre la #Precarite et les #ViolencesPolicieres / #LoiSecuriteGlobale pic.twitter.com/ESqnY5MzOj— Thibault Izoret (@TIM_7375) December 5, 2020
#Paris : un important cortège contre la #précarité et les #ViolencesPolicieres / #LoiSecuriteGlobale descend l'avenue Gambetta en direction de #Republique pic.twitter.com/HxyCQGk7bC— Thibault Izoret (@TIM_7375) December 5, 2020
#Manifestation | A 20h00, 4⃣2⃣ individus ont été interpellés par les forces de l'ordre en marge de la manifestation parisienne.— Préfecture de Police (@prefpolice) December 5, 2020