Макгрегор принял вызов на бой от бывшего чемпиона мира по боксу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Боец смешанных единоборств Конор МакГрегор принял вызов от бывшей легенды бокса Оскара де ла Хойи, сообщает УНН со ссылкой на Twitter ирландца и TMZ.
"Мне нужно будет два раунда, чтобы нокаутировать его (Макгрегора - ред.). Все потому, что я всегда выхожу на ринг убивать. Послушайте, мне нравится работа Макгрегора в октагоне. Уважаю его и смотрю все его бои. Но бокс - совсем другое история. Это абсолютно не то", - признался Хойя.
Ирландец, который уже проводил боксерский бой с Флойдом Мейвезером, не замедлил с ответом.
"Я принимаю твой вызов, Оскар де ла Хойя", - написал Макгрегор в Twitter.
Добавим, 47-летний Оскар де ла Хойя не выходил на ринг с декабря 2008 года, после поражения от Мэнни Паккьяо. По количеству завоеванных титулов в различных весовых категориях (6) он уступает только Мэнни Пакьяо.