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Макгрегор принял вызов на бой от бывшего чемпиона мира по боксу

Киев • УНН

 • 16956 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Боец смешанных единоборств Конор МакГрегор принял вызов от бывшей легенды бокса Оскара де ла Хойи, сообщает УНН со ссылкой на Twitter ирландца и TMZ.

Макгрегор принял вызов на бой от бывшего чемпиона мира по боксу

"Мне нужно будет два раунда, чтобы нокаутировать его (Макгрегора - ред.). Все потому, что я всегда выхожу на ринг убивать. Послушайте, мне нравится работа Макгрегора в октагоне. Уважаю его и смотрю все его бои. Но бокс - совсем другое история. Это абсолютно не то", - признался Хойя.

Ирландец, который уже проводил боксерский бой с Флойдом Мейвезером, не замедлил с ответом.

"Я принимаю твой вызов, Оскар де ла Хойя", - написал Макгрегор в Twitter.

Добавим, 47-летний Оскар де ла Хойя не выходил на ринг с декабря 2008 года, после поражения от Мэнни Паккьяо. По количеству завоеванных титулов в различных весовых категориях (6) он уступает только Мэнни Пакьяо.

Украинские Национальные Новости

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