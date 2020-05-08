Макгрегор прийняв виклик на бій від колишнього чемпіона світу з боксу

"Мені потрібно буде два раунди, щоб нокаутувати його (Макгрегора – ред.). Все тому, що я завжди виходжу на ринг вбивати. Послухайте, мені подобається робота Макгрегора в октагоні. Поважаю його і дивлюся всі його бої. Але бокс - зовсім інша історія. Це абсолютно не те", - зізнався Хойя.

Ірландець, який вже проводив боксерський бій із Флойдом Мейвезером, не забарився з відповідд.

"Я приймаю твій виклик, Оскар де ла Хойя", - написав Макгрегор в Twitter.

Додамо, 47-річний Оскар де ла Хойя не виходив на ринг з грудня 2008 року, після поразки від Менні Паккьяо. За кількістю завойованих титулів в різних вагових категоріях (6) він поступається тільки Менні Пакьяо.