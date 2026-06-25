Магучих победила на "золотом" этапе Континентального тура в Загребе с результатом 1,97 м

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Украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка 2024 года и бронзовый призер Олимпиады-2020 Ярослава Магучих одержала победу на "золотом" этапе Континентального тура в Загребе. Она победила в секторе для прыжков в высоту с результатом 1,97 м, сообщает УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Детали

Соперницы Магучих - австралийка Элеанор Паттерсон и сербка Ангелина Топич - остановились на отметке 1,95 м. Как отметили в НОК, именно отметка 1,97 м стала золотой для украинки.

Уже в статусе победительницы украинка попыталась покорить 2,01 м, однако все три попытки оказались неудачными. Поздравляем Ярославу с очередной победой и желаем успешных стартов в следующих соревнованиях - говорится в сообщении НОК.

Дополнительно

Недавно Ярослава Магучих победила на турнире золотой серии мирового континентального тура в Хенгело (Нидерланды).

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