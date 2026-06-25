Магучих победила на "золотом" этапе Континентального тура в Загребе с результатом 1,97 м

$44.870.0150.880.22
ukenru
Эксклюзив
13:05 • 4024 просмотра
В беларуси заявили, что готовы пропускать украинцев в свои леса за ягодами и грибами - в ГПСУ говорят, что не получали подобных сообщений
Эксклюзив
12:37 • 12536 просмотра
Дело врачей Odrex уже более месяца не может перейти к рассмотрению по существу, больничный защитницы в очередной раз отложил подготовительное заседаниеPhoto
11:00 • 23974 просмотра
В Киеве состоялся первый военный K9-забег DRYLAND CANICROSS - фоторепортажPhoto
10:27 • 19732 просмотра
В Украине стартовала вступительная кампания в профессиональные колледжи - что нужно знать
Эксклюзив
10:06 • 19007 просмотра
Киев частично остался без света - угрожают ли Украине летние отключения из-за жары
09:52 • 17009 просмотра
Зеленский подтвердил поражение нефтебазы в краснодарском крае и двух НПЗ в уфе за 1500 кмVideo
09:03 • 15975 просмотра
ЕС объявил о первом транше в 3,2 млрд евро из 90-миллиардного кредита для Украины
25 июня, 00:35 • 27141 просмотра
В Венесуэле из-за мощного землетрясения могло погибнуть до 100 тысяч человекVideo
24 июня, 20:11 • 59989 просмотра
ЕС отложил выделение 5,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках первого транша кредита
24 июня, 19:51 • 75809 просмотра
В Госдепе США считают, что Украина на данный момент выигрывает войну
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
5.7м/с
37%
746мм
Популярные новости
В Гданьске стартует донорская конференция URC 2026 с фокусом на восстановление Украины25 июня, 06:48 • 15751 просмотра
На "энергетическом Рамштайне" объявили новую помощь Украине на сотни миллионовPhoto25 июня, 07:40 • 13610 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской нефтебазы и мостов на оккупированных территориях10:00 • 10345 просмотра
Поражение Центра космической связи "Владимир" и Оренбургского ГПЗ подтвердили в Генштабе ВСУ11:41 • 8862 просмотра
Недели благоустройства исторических памятников стартовали в Киеве - фоторепортаж с места событийPhoto12:20 • 15370 просмотра
публикации
Вода, сок, кофе: что пить в жару, а от чего лучше отказатьсяPhoto13:25 • 6626 просмотра
Недели благоустройства исторических памятников стартовали в Киеве - фоторепортаж с места событийPhoto12:20 • 15457 просмотра
В Киеве состоялся первый военный K9-забег DRYLAND CANICROSS - фоторепортажPhoto11:00 • 23948 просмотра
Готова ли энергосистема Украины к аномальной жаре и какие угрозы её работе существуют
Эксклюзив
24 июня, 18:39 • 80729 просмотра
Цены на генераторы в Украине: от чего зависит стоимость в 2026 году и какие есть альтернативы24 июня, 13:42 • 58593 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Европа
Испания
Италия
Франция
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 36022 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 50828 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 91475 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 93655 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 109400 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
FIFA (серия видеоигр)
IPad Pro
Социальная сеть

Магучих победила на "золотом" этапе Континентального тура в Загребе с результатом 1,97 м

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла "золотой" этап Континентального тура в Загребе, прыгнув на 1,97 м. Соперницы остановились на 1,95 м, а попытки взять 2,01 м оказались неудачными.

Магучих победила на "золотом" этапе Континентального тура в Загребе с результатом 1,97 м
Фото: t.me/nocukraine

Украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка 2024 года и бронзовый призер Олимпиады-2020 Ярослава Магучих одержала победу на "золотом" этапе Континентального тура в Загребе. Она победила в секторе для прыжков в высоту с результатом 1,97 м, сообщает УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Детали

Соперницы Магучих - австралийка Элеанор Паттерсон и сербка Ангелина Топич - остановились на отметке 1,95 м. Как отметили в НОК, именно отметка 1,97 м стала золотой для украинки.

Уже в статусе победительницы украинка попыталась покорить 2,01 м, однако все три попытки оказались неудачными. Поздравляем Ярославу с очередной победой и желаем успешных стартов в следующих соревнованиях

- говорится в сообщении НОК.

Дополнительно

Недавно Ярослава Магучих победила на турнире золотой серии мирового континентального тура в Хенгело (Нидерланды).

Магучих завоевала «золото» Бриллиантовой лиги в первом старте летнего сезона31.05.2026, 22:42 • 5174 просмотра

Евгений Устименко

СпортНовости Мира