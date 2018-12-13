Магическая 12 не сработала: вчера в Украине не было свадебного ажиотажа

"За 12.12.2018 в Украине зарегистрировано 316 браков, в Киеве - 65. С 01.01.2018 по 12.12.2018 (включительно) по Украине - 220 469, в Киеве - 25 479. Для сравнения! Например, 31.03.2018 (пост) по Украине - 528, в Киеве - 69. 08.09.2018 (не пост, пиковый период) по Украине - 2526, в Киеве - 278", - сообщили УНН.

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Напомним, в Украине в День Святого Валентина, 14 февраля, поженились 2393 пары, в том числе, 349 пар воспользовались услугой Минюста "Брак за сутки".

Напомним, 13 февраля в Минюсте сообщали, что в день святого Валентина планируют жениться 1830 пар.