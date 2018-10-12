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Королівське весілля: принцеса Євгенія вийшла заміж

Королівське весілля: принцеса Євгенія вийшла заміж

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Принцеса Євгенія вийшла заміж за свого давнього друга Джека Бруксбенка. Церемонія відбулася у каплиці Святого Георга у Віндзорі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС-Україна.

Серед 850 запрошених на церемонію були члени королівської родини та зірки шоу-бізнесу.

До вівтаря принцесу Євгенію, яка дев'ята в черзі на трон, вів батько - принц Ендрю.

Серед гостей були також королева Єлизавета II, принц Філіпп, мати Євгенії герцогиня Йоркська та сестра нареченої Беатріс. Вона ж була головною подружкою нареченої. Дружбою нареченого став його брат Томас.

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Близько 1 200 представників громадськості, яких обрали жеребкуванням, дивилися пряму трансляцію у дворі замку. Попри надзвичайно вітряну погоду, ще тисячі людей зібралися на вулицях.

28-річна принцеса та 32-річний бренд-менеджер одружилися у каплиці Святого Георга - там само, де у травні одружилися принц Гаррі та Меган Маркл.

Пара познайомилася на лижному курорті у Швейцарії у 2010 році.

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Королівський кореспондент Джонні Даймонд розповів, що під час церемонії "пара посміхалася та сильно нервувала".

Діти герцога і герцогини Кембріджських, принц Джордж та принцеса Шарлотта, також брали участь у весільній церемонії.

Серед зіркових гостей весілля були модель Кара Делевінь та співак Роббі Вільямс.

Декан Віндзора Девід Коннер правив службу.

За весілля платили члени родин.

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Тим не менше, представники антимонархічної групи Republic заявили, що на охорону заходу витратили 2 мільйони фунтів, які вирахували з платників податків.

Як повідомляв УНН, 19 травня британський принц Гаррі одружився з американською акторкою Меган Маркл, а королева Великої Британії Єлизавета надала їм титули герцога й герцогині Сассекських.

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