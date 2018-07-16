Королівська сім'я опублікувала офіційні фото з хрестин принца Луї
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Британська королівська сім'я опублікувала офіційні фото з хрестин третьої дитини герцога та герцогині Кембриджських принца Луї. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook королівської сім'ї.
"Герцог та герцогиня Кембриджські опублікували чотири офіційні фото з хрестин принца Луї в понеділок 9 липня", - йдеться в повідомленні.
Фотографом був Метт Холуок, відомий фотограф знаменитостей та зірок Голівуду. Фото були зроблені в вестмінстерській резиденції королівської сім'ї Кларенс-гаус.
Окрім того, у Twitter Кенсінгтонського палацу опубліковане фото після хрестин Луї від Кейт Міддлтон.
Нагадаємо, тиждень тому відбулась церемонія хрестин принца Луї. Хрещеними принца Луї стали Ніколас ван Кутем, Гай Пеллі, Гаррі Обрі-Флетчер, Лаура Мід, Роберт Картер і Люсі Міддлтон. Всі вони є близькими або друзями герцогів Кембриджських. Хрестив принца архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі.