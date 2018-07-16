Королевская семья опубликовала официальные фото с крестин принца Луи
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Британская королевская семья опубликовала официальные фото с крестин третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских принца Луи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook королевской семьи.
"Герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали четыре официальные фотографии с крестин принца Луи в понедельник, 9 июля", - говорится в сообщении.
Фотографом был Мэтт Холуок, известный фотограф знаменитостей и звезд Голливуда. Фото были сделаны в вестминстерской резиденции королевской семьи Кларенс-хаус.
Кроме того, в Twitter Кенсингтонского дворца опубликовано фото после крестин Луи от Кейт Миддлтон.
Напомним, неделю назад состоялась церемония крестин принца Луи. Крестными принца Луи стали Николас ван Кутем, Гай Пелли, Гарри Обри-Флетчер, Лаура Мид, Роберт Картер и Люси Миддлтон. Все они являются близкими или друзьями герцогов Кембриджских. Крестил принца архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.