Королевская свадьба: принцесса Евгения вышла замуж
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Принцесса Евгения вышла замуж за своего давнего друга Джека Бруксбенка. Церемония состоялась в часовне Святого Георга в Виндзоре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС-Украина.
Среди 850 приглашенных на церемонию были члены королевской семьи и звезды шоу-бизнеса.
К алтарю принцессу Евгению, которая девятая в очереди на трон, вел отец - принц Эндрю.
Среди гостей были также королева Елизавета II, принц Филипп, иметь Евгении герцогиня Йоркская и сестра невесты Беатрис. Она была главной подружкой невесты. Другом жениха стал его брат Томас.
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Около 1200 представителей общественности, которых выбрали по жребию, смотрели прямую трансляцию во дворе замка. Несмотря на чрезвычайно ветреную погоду, еще тысячи людей собрались на улицах.
28-летняя принцесса и 32-летний бренд-менеджер поженились в часовне Святого Георга - там же, где в мае поженились принц Гарри и Меган Маркл.
Пара познакомилась на лыжном курорте в Швейцарии в 2010 году.
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Королевский корреспондент Джонни Даймонд рассказал, что во время церемонии "пара улыбалась и сильно нервничала".
Дети герцога и герцогини Кембриджских, принц Джордж и принцесса Шарлотта, также участвовали в свадебной церемонии.
Среди звездных гостей свадьбы были модель Кара Делевинь и певец Робби Уильямс.
Декан Виндзора Дэвид Коннер правил службу.
За свадьбу платили члены семей.
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Тем не менее, представители антимонархической группы Republic заявили, что на охрану мероприятия потратили 2 миллиона фунтов, которые вычли с налогоплательщиков.
Как сообщал УНН, 19 мая британский принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, а королева Великобритании Елизавета предоставила им титулы герцога и герцогини Сассекских.