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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115106 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123105 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162596 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150959 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 139581 просмотра

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Королевская свадьба: принцесса Евгения вышла замуж

Королевская свадьба: принцесса Евгения вышла замуж

Киев  •  УНН

 • 53702 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Принцесса Евгения вышла замуж за своего давнего друга Джека Бруксбенка. Церемония состоялась в часовне Святого Георга в Виндзоре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС-Украина.

Среди 850 приглашенных на церемонию были члены королевской семьи и звезды шоу-бизнеса.

К алтарю принцессу Евгению, которая девятая в очереди на трон, вел отец - принц Эндрю.

Среди гостей были также королева Елизавета II, принц Филипп, иметь Евгении герцогиня Йоркская и сестра невесты Беатрис. Она была главной подружкой невесты. Другом жениха стал его брат Томас.

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Около 1200 представителей общественности, которых выбрали по жребию, смотрели прямую трансляцию во дворе замка. Несмотря на чрезвычайно ветреную погоду, еще тысячи людей собрались на улицах.

28-летняя принцесса и 32-летний бренд-менеджер поженились в часовне Святого Георга - там же, где в мае поженились принц Гарри и Меган Маркл.

Пара познакомилась на лыжном курорте в Швейцарии в 2010 году.

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Королевский корреспондент Джонни Даймонд рассказал, что во время церемонии "пара улыбалась и сильно нервничала".

Дети герцога и герцогини Кембриджских, принц Джордж и принцесса Шарлотта, также участвовали в свадебной церемонии.

Среди звездных гостей свадьбы были модель Кара Делевинь и певец Робби Уильямс.

Декан Виндзора Дэвид Коннер правил службу.

За свадьбу платили члены семей.

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Тем не менее, представители антимонархической группы Republic заявили, что на охрану мероприятия потратили 2 миллиона фунтов, которые вычли с налогоплательщиков.

Как сообщал УНН, 19 мая британский принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, а королева Великобритании Елизавета предоставила им титулы герцога и герцогини Сассекских.

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