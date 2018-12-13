Магічна 12 не спрацювала: вчора в Україні не було весільного ажіотажу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Україні не було зафіксовано весільного ажіотажу вчора 12. 12. 2018 року. Про це УНН повідомили у прес-службі Мін'юсту.
"За 12.12.2018 в Україні зареєстровано 316 шлюбів, у Києві - 65. З 01.01.2018 по 12.12.2018 (включно) по Україні - 220 469, у Києві - 25 479. Для порівняння! Наприклад, 31.03.2018 (піст) по Україні - 528, у Києві - 69. 08.09.2018 (не піст, піковий період) по Україні - 2526, у Києві – 278", - повідомили УНН.
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Нагадаємо, в Україні у День Святого Валентина, 14 лютого, одружилися 2393 пари, в тому числі, 349 пар скористалися послугою Мін’юсту “Шлюб за добу”.
Нагадаємо, 13 лютого у Мін’юсті повідомляли, що у день святого Валентина планують взяти шлюб 1830 пар.