У день святого Валентина в Україні одружаться 1,8 тис. пар
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У день святого Валентина, 14 лютого, в Україні візьмуть шлюб 1830 пар. Про це повідомила заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Мін’юсту.
“Станом на сьогодні бажання зареєструвати шлюб 14 лютого виявили 1830 пар. Очікуючи такий ажіотаж у день Святого Валентина, Мін’юст запровадив акцію „Кохання поза часом“: всі закохані зможуть навіть вночі подати заяву до відділу державної реєстрації актів цивільного стану та зареєструвати шлюб, якщо він був раніше призначений саме на цей день”, — цитує прес-служба слова О.Сукманової.
Вона зазначила, що зробити це можна буде у 58 відділах ДРАЦСу, які 14 лютого працюватимуть з 8 ранку і до півночі.
Заступник міністра також повідомила, що до органів РАЦСу можуть звертатися не тільки ті, хто вперше вирішив зареєструвати шлюб, але й ті, хто хоче відсвяткувати срібне, золоте чи навіть діамантове весілля, поновити шлюбні обіцянки та ще раз пережити відчуття, які були багато років тому.
Як повідомляв УНН, у столичному метро з’явиться поїзд для закоханих у Київ.