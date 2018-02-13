В день святого Валентина в Украине поженятся 1,8 тыс. пар

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 84850 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 98938 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100231 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 112936 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102203 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105365 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112291 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117175 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134618 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В день святого Валентина в Украине поженятся 1,8 тыс. пар

В день святого Валентина в Украине поженятся 1,8 тыс. пар

Киев  •  УНН

 • 9822 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В день святого Валентина, 14 февраля, в Украине поженятся 1830 пар. Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минюста.

"По состоянию на сегодня желание зарегистрировать брак 14 февраля выявили 1830 пар. Ожидая такой ажиотаж в день Святого Валентина, Минюст ввел акцию "Любовь вне времени": все влюбленные смогут даже ночью подать заявление в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния и зарегистрировать брак, если он был ранее назначен именно на этот день", - цитирует пресс-служба слова Е.Сукмановой.

Она отметила, что сделать это можно будет в 58 отделах ЗАГСа, которые 14 февраля будут работать с 8 утра и до полуночи.

Заместитель министра также сообщила, что в органы ЗАГСа могут обращаться не только те, кто впервые решил зарегистрировать брак, но и те, кто хочет отпраздновать серебряную, золотую или даже бриллиантовую свадьбу, восстановить брачные обещания и еще раз пережить чувства, которые были много лет назад.

Как сообщал УНН, в столичном метро появится поезд для влюбленных в Киев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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