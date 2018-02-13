В день святого Валентина в Украине поженятся 1,8 тыс. пар

"По состоянию на сегодня желание зарегистрировать брак 14 февраля выявили 1830 пар. Ожидая такой ажиотаж в день Святого Валентина, Минюст ввел акцию "Любовь вне времени": все влюбленные смогут даже ночью подать заявление в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния и зарегистрировать брак, если он был ранее назначен именно на этот день", - цитирует пресс-служба слова Е.Сукмановой.

Она отметила, что сделать это можно будет в 58 отделах ЗАГСа, которые 14 февраля будут работать с 8 утра и до полуночи.

Заместитель министра также сообщила, что в органы ЗАГСа могут обращаться не только те, кто впервые решил зарегистрировать брак, но и те, кто хочет отпраздновать серебряную, золотую или даже бриллиантовую свадьбу, восстановить брачные обещания и еще раз пережить чувства, которые были много лет назад.

Как сообщал УНН, в столичном метро появится поезд для влюбленных в Киев.