МАГАТЭ завершает размещение постоянных миссий на украинских АЭС - Шмыгаль

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“Сегодня МАГАТЭ завершает размещение постоянных миссий на украинских атомных электростанциях: Ровенской, Чернобыльской, Южноукраинской. В ближайшие дни должна заработать миссия на Хмельницкой АЭС. Вместе с Гендиректором Рафаэлем Гросси скоординировали наши действия для обеспечения безопасности на всех ядерных объектах Украины”, — сообщил Шмыгаль в Telegram.

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По его словам, миссии по помощи и технической поддержке будут обеспечивать технологическую безопасность на станциях, в частности на Запорожской АЭС.

“Сегодня я услышал от господина Гросси заверение, что МАГАТЭ никогда не признает собственности россии над украинской станцией. Продолжаем в дальнейшем работать над полным выводом российских войск и персонала „росатома“ с территории Запорожской АЭС и возвращением станции под контроль Украины”, — резюмировал глава правительства.

Напомним

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширяет присутствие на украинских атомных станциях - запустили миссии на Ровенской и Чернобыльской АЭС.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко приветствовал начало работы миссий МАГАТЭ на всех украинских АЭС. Он отметил, что это позволит оценить изнутри всю опасность и угрозы ядерной и радиационной безопасности, которые несут в себе действия россии.