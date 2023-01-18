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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МАГАТЭ завершает размещение постоянных миссий на украинских АЭС - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 406499 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. МАГАТЭ завершает размещение постоянных миссий на украинских атомных электростанциях - на днях должна заработать миссия на Хмельницкой АЭС. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

МАГАТЭ завершает размещение постоянных миссий на украинских АЭС - Шмыгаль

Цитата

“Сегодня МАГАТЭ завершает размещение постоянных миссий на украинских атомных электростанциях: Ровенской, Чернобыльской, Южноукраинской. В ближайшие дни должна заработать миссия на Хмельницкой АЭС. Вместе с Гендиректором Рафаэлем Гросси скоординировали наши действия для обеспечения безопасности на всех ядерных объектах Украины”, — сообщил Шмыгаль в Telegram.

Добавим

По его словам, миссии по помощи и технической поддержке будут обеспечивать технологическую безопасность на станциях, в частности на Запорожской АЭС.

“Сегодня я услышал от господина Гросси заверение, что МАГАТЭ никогда не признает собственности россии над украинской станцией. Продолжаем в дальнейшем работать над полным выводом российских войск и персонала „росатома“ с территории Запорожской АЭС и возвращением станции под контроль Украины”, — резюмировал глава правительства.

Напомним

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширяет присутствие на украинских атомных станциях - запустили миссии на Ровенской и Чернобыльской АЭС.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко приветствовал начало работы миссий МАГАТЭ на всех украинских АЭС. Он отметил, что это позволит оценить изнутри всю опасность и угрозы ядерной и радиационной безопасности, которые несут в себе действия россии.

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