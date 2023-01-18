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МАГАТЕ завершує розміщення постійних місій на українських АЕС - Шмигаль

Київ • УНН

 • 406499 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. МАГАТЕ завершує розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях - днями має запрацювати місія на Хмельницькій АЕС. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

МАГАТЕ завершує розміщення постійних місій на українських АЕС - Шмигаль

Цитата

“Сьогодні МАГАТЕ завершує розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях: Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській. Найближчими днями має запрацювати місія на Хмельницькій АЕС. Разом із Гендиректором Рафаелем Гроссі скоординували наші дії для гарантування безпеки на всіх ядерних об’єктах України”, — повідомив Шмигаль у Telegram.

Додамо

За його словами, місії з допомоги й технічної підтримки забезпечуватимуть технологічну безпеку на станціях, зокрема на Запорізькій АЕС.

“Сьогодні я почув від пана Гроссі запевнення, що МАГАТЕ ніколи не визнає власності росії над українською станцією. Продовжуємо надалі працювати над повним виведенням російських військ та персоналу „росатома“ з території Запорізької АЕС та поверненням станції під контроль України”, — резюмував глава уряду.

Нагадаємо

Міжнародное агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розширює присутність на українських атомних станціях - запустили місії на Рівненській та Чорнобильській АЕС.

Міністр енергетики України Герман Галущенко привітав початок роботи місій МАГАТЕ на всіх українських АЕС. Він зазначив, що це дозволить оцінити зсередини усю небезпеку і загрози ядерній та радіаційній безпеці, що несуть собою дії росії.

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