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МАГАТЭ продолжит консультации по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС в ближайшие дни - Гросси

Киев • УНН

 • 515093 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что он и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль достигли прогресса в текущих дискуссиях по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Он добавил, что продолжит консультации с москвой и Киевом в ближайшие дни, пишет УНН со ссылкой на сайт агентства.

Детали

Во время двухчасовой встречи в Париже, которая завершилась во вторник, 13 декабря, Гросси и Шмыгаль достигли прогресса в текущих дискуссиях по созданию зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, где более трех месяцев назад МАГАТЭ развернуло постоянную экспертную миссию. 

Отмечается, что во встрече также принимал участие министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Цитата

"Хотя мы еще не добились результата и нужна дополнительная работа, я все более оптимистично настроен относительно того, что такая зона, имеющая первоочередное значение, будет согласована и реализована в ближайшее время. Я продолжу свои консультации на высоком уровне в ближайшие дни как с Украиной, так и с россией – с четкой целью сделать это как можно скорее. Мы не можем позволить себе терять больше времени", - сказал Гросси после переговоров.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам переговоров с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси сообщил, что МАГАТЭ направит постоянные технические миссии на все украинские АЭС.

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