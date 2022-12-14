МАГАТЭ продолжит консультации по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС в ближайшие дни - Гросси
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что он и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль достигли прогресса в текущих дискуссиях по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Он добавил, что продолжит консультации с москвой и Киевом в ближайшие дни, пишет УНН со ссылкой на сайт агентства.
Детали
Во время двухчасовой встречи в Париже, которая завершилась во вторник, 13 декабря, Гросси и Шмыгаль достигли прогресса в текущих дискуссиях по созданию зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, где более трех месяцев назад МАГАТЭ развернуло постоянную экспертную миссию.
Отмечается, что во встрече также принимал участие министр энергетики Украины Герман Галущенко.
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"Хотя мы еще не добились результата и нужна дополнительная работа, я все более оптимистично настроен относительно того, что такая зона, имеющая первоочередное значение, будет согласована и реализована в ближайшее время. Я продолжу свои консультации на высоком уровне в ближайшие дни как с Украиной, так и с россией – с четкой целью сделать это как можно скорее. Мы не можем позволить себе терять больше времени", - сказал Гросси после переговоров.
Напомним
Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам переговоров с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси сообщил, что МАГАТЭ направит постоянные технические миссии на все украинские АЭС.