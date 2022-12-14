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МАГАТЕ продовжить консультації щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС ближчими днями - Гроссі

МАГАТЕ продовжить консультації щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС ближчими днями - Гроссі

Київ • УНН

 • 515093 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що він і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль досягли прогресу в поточних дискусіях щодо створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС. Він додав, що продовжить консультації з москвою та Києвом найближчими днями, пише УНН з посиланням на сайт агентства.

Деталі

Під час двогодинної зустрічі в Парижі, яка завершилася у вівторок, 13 грудня, Гроссі та Шмигаль досягли прогресу в поточних дискусіях щодо створення зони ядерної безпеки та безпеки навколо Запорізької атомної електростанції, де більше ніж три місяці тому МАГАТЕ розгорнуло постійну експертну місію. 

Зазначається, що у зустрічі також брав участь міністр енергетики України Герман Галущенко.

Цитата

"Хоча ми ще не досягли результату і потрібна додаткова робота, я все більш оптимістично налаштований щодо того, що таку зону, яка має першочергове значення, буде узгоджено та реалізовано найближчим часом. Я продовжу свої консультації на високому рівні найближчими днями – як з Україною, так і з Росією – з чіткою метою зробити це якомога швидше. Ми не можемо дозволити собі втрачати більше часу", - сказав Гроссі після переговорів.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками переговорів з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі повідомив, що МАГАТЕ направить постійні технічні місії на всі українські АЕС.

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