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МАГАТЭ сообщила, что будет постоянно вести мониторинг сброса воды с АЭС "Фукусима"

МАГАТЭ сообщила, что будет постоянно вести мониторинг сброса воды с АЭС "Фукусима"

Киев  •  УНН

 • 12900 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет на постоянной основе осуществлять мониторинг операции по сбросу в океан воды с аварийной АЭС “Фукусима-1”. Об этом заявил в опубликованном интервью агентству Kyodo генеральный директор организации Рафаэль Гросси, пишет УНН.

Детали

“МАГАТЭ будет в центре этой деятельности. Мы будем присутствовать там на постоянной основе”, — сказал он. По его словам, мониторинг операции будет осуществляться в сотрудничестве с японским правительством. “Также мы будем искать помощи других международных экспертов для „повышения качества“ всей операции”, — добавил Гросси.

“Конечно, Япония могла бы сделать это в одностороннем порядке. Но это создаст пробелы в доверии и проблемы с точки зрения прозрачности. Я не могу представить лучшего и более эффективного способа предоставить международному сообществу необходимую, своевременную и всеобъемлющую информацию о том, что там происходит, чем привлечь (к этой операции) МАГАТЭ”, — отметил гендиректор организации. Ранее в интервью телеканалу NHK, Гросси также рассказал о планах МАГАТЭ летом этого года отправить в Японию экспертную группу в связи с опасениями ряда стран относительно решения Токио о сбросе в океан воды с АЭС.

Контекст

Правительство Японии во вторник официально разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной АЭС “Фукусима-1”, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. За это время предполагается подготовить и проверить дополнительное оборудование, провести соответствующие работы. Как сообщили СМИ в министерстве экономики, торговли и промышленности страны, ведающем проблемами атомных станций, содержание трития в воде, которую предполагается через два года начать сбрасывать в океан из цистерн на территории АЭС “Фукусима-1”, будет в 40 раз ниже безопасного уровня, установленного действующими в Японии нормами.

На данный момент в стальных баках на территории АЭС “Фукусима-1” скопилось более 1,25 млн тонн воды, очищенной, как сообщается, от большинства опасных радиоактивных веществ. Однако она содержит в себе изотопы трития, который оттуда извлечь технически не удается.

МАГАТЭ поддержала решение Японии сбросить воду с АЭС Фукусима в океан.

Данное решение японского правительства, которое оно обещало донести своим партнерам и другим государствам, вызвало крайне негативную реакцию у ближайших к Японии стран — Китая и Республики Корея.

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