МАГАТЕ повідомила, що постійно вестиме моніторинг скидування води з АЕС "Фукусіма"

Деталі

“МАГАТЕ буде в центрі цієї діяльності. Ми будемо присутні там на постійній основі”, — сказав він. За його словами, моніторинг операції буде здійснюватися у співпраці з японським урядом. “Також ми будемо шукати самостійно міжнародних експертів для „підвищення якості“ всієї операції”, — додав Гроссі.

“Звичайно, Японія могла б зробити це в односторонньому порядку. Але це створить прогалини в довірі і проблеми з точки зору прозорості. Я не можу уявити кращого і більш ефективного способу надати міжнародній спільноті необхідну, своєчасну та повну інформацію про те, що там відбувається, ніж залучити (до цієї операції) МАГАТЕ ”, - зазначив гендиректор організації. Раніше в інтерв’ю телеканалу NHK, Гроссі також розповів про плани МАГАТЕ влітку цього року відправити до Японії експертну групу в зв’язку з побоюваннями ряду країн щодо рішення Токіо про скидання в океан води з АЕС.

Контекст

Уряд Японії у вівторок офіційно дозволив злити в океан значний обсяг води з аварійної АЕС “Фукусіма-1”, яка, як стверджується, в цілому очищена від радіоактивних речовин. Процес підготовки до скидання займе приблизно два роки. За цей час передбачається підготувати і перевірити додаткове обладнання, провести відповідні роботи. Як повідомили ЗМІ в міністерстві економіки, торгівлі і промисловості країни, яке відає проблемами атомних станцій, зміст тритію в воді, яку передбачається через два роки почати скидати в океан з цистерн на території АЕС “Фукусіма-1”, буде в 40 разів нижче безпечного рівня, встановленого чинними в Японії нормами.

На даний момент в сталевих баках на території АЕС “Фукусіма-1” накопичилося понад 1,25 млн тонн води, очищеної, як повідомляється, від більшості небезпечних радіоактивних речовин. Однак вона містить в собі ізотопи тритію, який звідти витягти технічно не вдається.

МАГАТЕ підтримала рішення Японії скинути воду з АЕС Фукусіма в океан.

Дане рішення японського уряду, яке він обіцяв донести своїм партнерам і іншим державам, викликало вкрай негативну реакцію у найближчих до Японії країн — Китаю і Республіки Корея.