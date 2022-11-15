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МАГАТЭ проверит безопасность трех АЭС в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие недели направит миссии по ядерной безопасности на три действующих атомных электростанции Украины, а также на Чернобыльскую АЭС. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, передает УНН.

 

Цитата

"По просьбе Украины между правительством и МАГАТЭ была достигнута договоренность о направлении групп экспертов Агентства по ядерной и физической ядерной безопасности на Южноукраинскую, Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции (АЭС)", - говорится в сообщении.

Детали

Согласно соглашению, МАГАТЭ также направит свою третью такую ​​экспертную миссию в Чернобыль.

На начальном этапе каждая миссия будет длиться около недели, сказал Генеральный директор Гросси, добавив, что за ними могут следовать другие, если это будет необходимо.

"С начала войны в Украине МАГАТЭ делает все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию с потенциально серьезными последствиями для здоровья населения и окружающей среды. Мы предоставляли оборудование для ядерной и физической ядерной безопасности, проводили беспристрастные оценки ситуации, предоставляли техническую экспертизу и консультации. Мы выполняем эту важную работу в тесном сотрудничестве с украинскими властями и по их просьбе", - сказал Гросси.

"Сразу после того, как я получил этот последний запрос от Украины, мы разработали конкретные предложения и приступили к подготовке технических и логистических деталей, и сейчас мы готовы к развертыванию этих новых миссий в ближайшее время. В то время как мир прикован к нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции мы не должны забывать о других ядерных объектах, расположенных в стране, которая находится в состоянии войны", - добавил он.

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