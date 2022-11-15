МАГАТЕ перевірить безпеку трьох АЕС в Україні

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"На прохання України між урядом та МАГАТЕ було досягнуто домовленості про направлення груп експертів Агентства з ядерної та фізичної ядерної безпеки на Південноукраїнську, Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції (АЕС)", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з угодою, МАГАТЕ також направить свою третю таку експертну місію до Чорнобиля.

На початковому етапі кожна місія триватиме близько тижня, сказав Генеральний директор Гроссі, додавши, що за ними можуть слідувати інші, якщо це буде необхідно.

"З початку війни в Україні МАГАТЕ робить все можливе, щоб запобігти ядерній аварії з потенційно серйозними наслідками для здоров'я населення та довкілля. Ми надавали обладнання для ядерної та фізичної ядерної безпеки, проводили неупереджені оцінки ситуації, надавали технічну експертизу та консультації. Ми виконуємо цю важливу роботу у тісній співпраці з українською владою та на її прохання", - сказав Гроссі.

"Одразу після того, як я отримав цей останній запит від України, ми розробили конкретні пропозиції та розпочали підготовку технічних та логістичних деталей, і зараз ми готові до розгортання цих нових місій найближчим часом. У той час як світ прикутий до нестабільної ситуації з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції, ми не повинні забувати про інші ядерні об'єкти, розташовані в країні, яка перебуває у стані війни", - додав він.

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