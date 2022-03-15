МАГАТЭ: электроснабжение на ЧАЭС вновь восстановлено
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Украина восстановила электроснабжение Чернобыльской АЭС. Поврежденная оккупантами линия электропередачи отремонтирована. Об этом информирует УНН со ссылкой на МАГАТЭ.
Цитата
"Украина сообщила МАГАТЭ, что сегодня опять было восстановлено внешнее электроснабжение на Чернобыльскую атомную электростанцию после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена оккупационными войсками", - говорится в сообщении организации.
Контекст
В результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция 9 марта была обесточена, в результате чего все объекты зоны отчуждения остались без электроснабжения, рассказали в Энергоатоме.
10 марта стало известно, что в МАГАТЭ прекратили поступать данные из систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской АЭС и Запорожской АЭС.
13 марта на Чернобыльской атомной электростанции было восстановлено электроснабжения.
14 марта оккупанты снова повредили линию к Чернобыльской АЭС.