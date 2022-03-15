МАГАТЭ: электроснабжение на ЧАЭС вновь восстановлено

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"Украина сообщила МАГАТЭ, что сегодня опять было восстановлено внешнее электроснабжение на Чернобыльскую атомную электростанцию после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена оккупационными войсками", - говорится в сообщении организации.

Контекст

В результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция 9 марта была обесточена, в результате чего все объекты зоны отчуждения остались без электроснабжения, рассказали в Энергоатоме.

10 марта стало известно, что в МАГАТЭ прекратили поступать данные из систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской АЭС и Запорожской АЭС.

13 марта на Чернобыльской атомной электростанции было восстановлено электроснабжения.

14 марта оккупанты снова повредили линию к Чернобыльской АЭС.